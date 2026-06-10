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НовостиОбщество10 июня 2026 11:47

Умерла Людмила Чурсина, народная артистка СССР

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет
Вениамин ЗАХАРОВ
Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Фото: Кадр из фильма «Угрюм-река»

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Фото: Кадр из фильма «Угрюм-река»

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Театра Армии.

"Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Чурсина скончалась после продолжительной болезни. В пресс-службе театра также добавили, что о прощании с народной артисткой СССР будет сообщено дополнительно.

Чурсина была актрисой Центрального академического театра Российской армии с 1984 года. За свою творческую карьеру актриса сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.

Среди ее самых известных работ - картины «Виринея», «Журавушка», «Угрюм-река», «Любовь Яровая», «Олеся», «Адъютант его превосходительства», «Открытая книга».