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НовостиОбщество10 июня 2026 11:54

Стала известна причина смерти актрисы Людмилы Чурсиной

Актриса Людмила Чурсина умерла из-за длительной болезни
Анна АДАМАЙТЕС
Актриса Людмила Чурсина умерла из-за длительной болезни

Актриса Людмила Чурсина умерла из-за длительной болезни

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Причиной смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала продолжительная болезнь. Об этом сообщили в Центральном академическом Театре Российской армии. О дате и месте прощания с актрисой будет объявлено дополнительно в ближайшее время.

О смерти Чурсиной стало известно 10 июня, в среду. Людмила Чурсина была одной из самых ярких актрис советского и российского кино и театра, ее творчество знали и любили миллионы зрителей. Она осталась в памяти поколений благодаря своим глубоким драматическим ролям и уникальному таланту.

За долгую творческую карьеру Чурсина сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах. Среди ее самых известных работ – картины «Виринея», «Журавушка», «Угрюм-река», «Любовь Яровая», «Олеся», «Адъютант его превосходительства», «Открытая книга», а также сериалы «Маргоша» и «Два отца и два сына».

Ранее KP.RU писал, что в возрасте 51 года умерла актриса и телеведущая Натали Нг, обладательница титула «Мисс Гонконг». Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком груди.