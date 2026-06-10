Ходить налево — инстинкт: ученые выяснили необъяснимый факт о привычках людей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Исследователи выяснили странную особенность: во время неспешной прогулки большинство людей инстинктивно сворачивают налево и движутся против часовой стрелки. Этот феномен проявляется в музеях, супермаркетах и даже пустых комнатах. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на научную работу в журнале Nature Communications.

Доктор Иньяки Эчеверрия Уарте из Университета Наварры рассказал, что открытие сделали случайно во время пандемии, изучая дистанцию между людьми. Ученые заметили, что толпы двигаются в основном против часовой стрелки, и запустили новый эксперимент. Позже к исследованию подключился доктор Клаудио Феличиани из Токийского университета, который подтвердил эти данные в Японии.

Исследователи пока не могут объяснить причину такого поведения. По словам Эчеверрии Уарте, у каждого есть крошечный личный наклон в одну сторону, а в толпе эти сдвиги суммируются и создают общее вращение. Он добавил, что точный механизм остается загадкой, хотя команда проверила несколько гипотез, включая биомеханику и даже шуточный «эффект Кориолиса» для Австралии.

Профессор Гарет Ирвин из Кардиффского университета связал этот феномен с преобладанием правшей. Он напомнил, что на Олимпийских играх 1896 года бегали по часовой стрелке, но в 1913 году направление изменили, так как атлетам было «неестественно». Сейчас в правилах легкой атлетики закреплен бег против часовой стрелки.

Ранее стало известно, что искреннее прощение реально улучшает психическое здоровье. К такому выводу пришли учёные, проведя соответствующее исследование.