Ученые доказали: искреннее прощение реально улучшает психическое здоровье

Если вы умеете прощать, то уровень вашего психоэмоционального благополучия более высокий, чем у тех, кто таит обиды. Фото: KatsiarynaKa2/Shutterstock/Fotodom

Герой скетчкома «Наша Russia» Бородач, постоянно попадающий в нелепые ситуации, в конце каждой серии предлагал его «Простить и отпустить».

На самом деле за этими шуточными словами скрывается проблемка: некоторые люди реально не умеют прощать, лелея обиды годами.

Между тем в журнале Mental Health Research опубликовано интересное и важное исследование: если вы умеете прощать, то уровень вашего психоэмоционального благополучия более высокий, чем у тех, кто таит обиды.

Авторы изучали так называемое «диспозиционное прощение» - это личная склонность человека прощать как себя, так и других в ситуациях, которые находятся вне нашего контроля. Мы все люди и, сталкиваясь с несправедливой ситуацией, испытываем негативные эмоции – злость, горечь, обиду. Со временем такие эмоции способны ухудшать самочувствие.

Исследователи использовали данные проекта «Глобальное исследование процветания человека», сравнивая показатели более 200 тысяч человек. Четверть из них откровенно заявляли, что они «редко» или «никогда» не прощают тех, кто причинил им боль. Через год исследователи снова опросили участников и отметили, что «обиженки» чаще были пессимистами, страдали депрессивными настроениями, были недовольны своим окружением и не видели смысла жизни…

«Обиженки» чаще были пессимистами, страдали депрессивными настроениями, были недовольны своим окружением и не видели смысла жизни. Фото: Antonio Guillem/Shutterstock/Fotodom

Но с этими чувствами можно и нужно уметь справляться. Люди, склонные к диспозиционному прощению, зачастую тренируют в себе эту способность. То есть усилия по преодолению обиды и «отпусканию» ситуации - это осознанная и целенаправленная способность.

Ученые рассматривают прощение как способ справляться со стрессом и снижать последствия межличностных конфликтов.

КОГДА ЭМОЦИИ ЛИШЬ ОТ ОБИД

Почему же некоторые так носятся со своими обидами? Причем совершенными зачастую в далеком прошлом. И часто эти обиды трансформируются в обвинения самых близких людей – родителей.

- Люди обладают одной из самых удивительных форм памяти — эмоциональной памятью, - объясняет директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, профессор, доктор психологических наук Вера Борисовна Никишина. - Следы этой памяти, сохраняющиеся с раннего детства, влияют на состояние и поведение на протяжении всей жизни. Меняется не столько сам след, сколько наше отношение к нему. Взрослея, мы актуализируем детские или подростковые воспоминания, присоединяя к ним уже взрослые эмоции, что чаще всего усиливает их негативную окраску.

То есть если человек вспоминает о детстве, прошлом с обидой, то он со временем может возвести эту обиду в абсолют. Хотя изменить прошлое невозможно.

Если человек вспоминает о детстве, прошлом с обидой, то он со временем может возвести эту обиду в абсолют. Фото: Olena Yakobchuk/Shutterstock/Fotodom

- Часто взрослый ищет причины своих неудач в раннем детстве или в поведении близких, чтобы переложить ответственность за текущие проблемы, - объясняет Вера Никишина. – При этом сама по себе обида – это не патология. Но если она занимает основное эмоциональное пространство, то мешает учиться на своих ошибках, приводит к деформациям эмоциональной сферы и закрепляет негативные паттерны (шаблоны – прим. Ред.).

ЭТО НЕ ПАФОС, А ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМАЯ ПРАКТИКА

- Тема «простить, принять и поблагодарить» не пафосна — это практика, освобождающая от обиды, - говорит Вера Никишина.- Мы можем выбирать: жить с обидой, что делает жизнь тяжелой, или освободиться от нее, изменив эмоциональную окраску воспоминаний хотя бы на нейтральную. Тогда жизнь становится легче, отрицательная эмоциональность настоящего не усугубляется воспоминаниями.

В родительстве мы часто сталкиваемся с обвинительными реакциями детей. Они вызывают либо чувство вины, либо сопротивление, возмущение, которые создают эмоциональные барьеры и мешают проживать положительные эмоции. Если одна сторона готова взять ответственность и попросить прощения, а другая принимает прощение и продолжает жить, отношения становятся свободнее от обид, вины и неприязни.

- Но также существует феномен ложных воспоминаний: когда взрослый человек возвращается к детским воспоминаниям, он меняет их своим нынешним переживанием, усиливая негатив и иногда создавая события, которых не было, - поясняет психолог. - Эти искаженные следы памяти встречаются часто и влияют на эмоциональное состояние.

Такие воспоминания можно и нужно прорабатывать со специалистами: человек в одиночку часто не в состоянии разобраться в ложности и правдивости своих эмоций.

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