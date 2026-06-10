Блок «Сильная Армения» требует аннулировать итоги выборов на одном из участков Фото: REUTERS.

Блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными результаты голосования на избирательном участке 12/13 в городе Арташат. Об этом в среду, 10 июня, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ваагн Овакимян.

По словам главы ЦИК, причиной обращения стало исчезновение бюллетеней одной из политических сил. Пропажу обнаружили после того, как один из избирателей не нашел на участке нужный документ. Как уточнил Овакимян, речь идет о бюллетене под номером 8, который принадлежит партии «Национально-демократический полюс».

Параллельно с этим представители оппозиционного блока заявили о массовом характере нарушений в ходе парламентских выборов. Выступая на пресс-конференции в эфире телеканала H1, правозащитница и представительница «Сильной Армении» Гоар Мелоян сообщила, что в штаб поступили тысячи звонков от граждан.

По ее данным, фиксировались случаи жесткого использования административного ресурса. В частности, поступала информация о голосовании за правящую партию «Гражданский договор» с заранее заполненными бланками. Блок гарантирует конфиденциальность свидетелям и продолжит сбор доказательств нарушений.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о беспрецедентном давлении на оппозицию на выборах в Армении, а также вмешательстве Запада в процесс голосования.