Тело пролежало в диване месяц: суд вынес приговор матери, прятавшей труп 5-летней дочери

Суд в Челябинске осудил мать, спрятавшую тело пятилетней дочери в диване. Фото: Дарья Маркова, предоставлено КП-Челябинск

Суд в Челябинске вынес приговор Эльвире Загидуллиной, которая с октября до ноября прошлого года прожила в одной квартире с телом своей пятилетней дочери. Как пишет "КП-Челябинск", женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к полутора годам ограничения свободы.

О трагедии стало известно 3 ноября, когда в диване сданной квартиры нашли тело ребенка. По версии Загидуллиной, девочка утонула в ванной 6 октября. Женщина утверждает, что три дня не вынимала тело из воды, а затем положила дочь на диван и спала рядом с ней. Когда появился запах, она завернула тело девочки в одеяло и убрала в диван.

Суд проходил в закрытом режиме. Криминальный характер произошедшего не подтвердился.

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