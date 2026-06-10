Сидякин: разгромленную ВСУ панораму «Оборона Севастополя» восстановят

Панорама Франца Рубо. «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Фото: Титиков Александр

Разгромленная ВСУ панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» будет восстановлена за федеральный счет. Об этом на платформе «Макс» сообщил руководитель ЦИК партии «Единая Россия», координатор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Сидякин.

По его словам, после оценки ущерба и подготовки сметы совместно с Минкультом будет рассмотрен вопрос о включении объекта в число реставрируемых по федеральной целевой программе. Сидякин уже связался по данному вопросу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

«Это наше наследие. Восстановим. Победа будет за нами», – подчеркнул депутат.

Сидякин назвал атаку украинских боевиков на объект культурного наследия «варварским» и напомнил, что нацисты уже пытались уничтожить его в 1942 году. Тогда шедевр Франца Рубо удалось вывезти и затем с трудом воссоздать.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 10 июня украинские дроны целенаправленно атаковали Музей обороны Севастополя, в результате чего загорелась кровля здания и великий шедевр Франца Рубо оказался практически уничтожен.