Обвиняемого в изнасиловании четырех женщин сына кронпринцессы Норвегии не выпустят до суда: причины

Суд отказал сыну кронпринцессы Норвегии в освобождении из-под стражи. Фото: Фото: Julian Parker/gettyimages.com

Сын кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хейбине не будет освобожден из-под стражи до судебных заседаний. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что норвежский суд постановил, что заключенный не может вернуться домой, несмотря на тяжелую болезнь его матери, кронпринцессы Метте-Марит. Апелляционный суд пришел к выводу, что «сохраняется высокая вероятность того, что Хёйби совершит новые преступления в случае освобождения».

Напомним, Хейби находится под арестом с февраля и проходит по делу, в котором ему предъявлены обвинения по 40 эпизодам, включая изнасилование четырех женщин. Прокуратура запросила для него наказание в виде семи лет и семи месяцев лишения свободы.

Ранее также сообщалось, что состояние 52-летней Метте-Марит, у которой в 2018 году обнаружили опасный фиброз легких, резко ухудшилось. В мае защита настаивала на переводе сына кронпринцессы под домашний арест с электронным браслетом, в том числе во дворец Скаугум.