Сиамские близнецы впервые за 17 лет родились в Словакии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Словакии впервые за 17 лет родились сиамские близнецы. Об этом заявил глава словацкого Национального института детских болезней Петер Бартонь. Он рассказал о событии в интервью словацкому телеканалу ТА3.

Новорожденные девочки срослись тазами. Врач сказал, что прогнозы делать рано, так как они только родились. Специалисты проведут диагностику. У них есть почки и легкие, но нет прямой кишки, установят стому. Из-за срастания тазов неизвестно состояние органов брюшной полости.

"Завтра будет первая операция, в ходе которой будет проведена диагностика мочеполовой системы”, – заявил представитель Национального института детских болезней. Также отмечается, что состояние новорожденных оценивается как удовлетворительное.

Ранее KP.RU сообщил, что сиамский близнец Анна Кокорина из Челябинска родила второго ребенка. Причем ребенок родился абсолютно здоровым. Это произошло в апреле 2025 года.