Путин: РФ выполняет обязательства и вводит новые меры поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Россия выполняет соцобязательства и вводит новые меры поддержки семей с детьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего речь об укреплении благополучия семей с детьми. Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки», — резюмировал глава государства во время совещания с правительством.

Нужно отметить, что заявку на новую налоговую выплату подали порядка 1,5 млн семей. Также Путин до этого отмечал, что правительству надо делать всё, чтобы становиться многодетным родителям в России было модно. Путин говорит, что основы роста демографии — это стабильная экономика, поддержка семей с детьми и высокое качество жизни.