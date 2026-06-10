Путин: Противники РФ не гнушаются терактами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Противники Российской Федерации не гнушаются совершением терактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Данное заявление глава государства сделал 10 июня на совещании с членами правительства, которое проходило в формате видеоконференции.

"Наши противники не останавливаются перед террористическими актами", - констатировал российский лидер. Он уточнил, что имеет ввиду атаку киевских боевиков по зданию общежития педагогического колледжа в Старобельске.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Старобельске неслучайным событием. Российский лидер отметил, что украинские боевики трижды волнами направляли беспилотники, пытаясь атаковать именно учебное учреждение, рассеивая внимание сил ПВО, при этом никаких военных объектов рядом не было. Тогда погиб 21 студент от 14 до 18 лет.