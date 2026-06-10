«Деятелей ЕС раздражает вид счастливых российских детей»: Путин отреагировал на новые санкции

Владимир Путин на пленароном заседании ПМЭФ Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин раскритиковал решение европейских элит ввести санкции против российских организаций детского отдыха. Он назвал это решение бредом.

«Ну, чушь, бред какой-то, но, тем не менее, это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Если деятелей ЕС раздражает вид счастливых российских детей, то они все делают правильно», — резюмировал глава государства во время выступления перед Правительством.

Глава государства заявил, что если Европа не может выносить вид счастливых детей России, то все делает правильно. Также Путин отметил, что ЕС уж слишком озабочен защитой сексуальных меньшинств. К слову, и прошлые европейские санкции не работали в том виде, в котором они представлялись. Они наносили больше вред своим авторам, а не России.