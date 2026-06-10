Юморист Хазанов пришел в ужас из-за забастовки в Израиле: что его так возмутило

Юморист Геннадий Хазанов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Юморист Геннадий Хазанов увидел забастовку мусорщиков в Израиле и был шокирован. Об этом он вспомнил в подкасте «От реки до моря» на YouTube. Артист уточнил, что протесты мусорщиков были не сейчас, а в 1989 году.

«Должен сказать, что весь запах французской парфюмерии не мог конкурировать с тем, с чем пришлось (мне — прим. ред.) столкнуться. Я был в ужасе», — резюмировал артист в подкасте.

Хазанов отметил, что его супруга Злата даже нашла положительный момент в этом. Он рассказал, что ей пришлись по душе цветные мусорные мешки. Они напомнили ей букет пионов своей расцветкой.

Ранее KP.RU сообщил, что Хазанов не первый раз высказывается об Израиле. Недавно юморист рассказал о случае, который произошел с ним в этой стране шесть лет назад.