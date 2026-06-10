Боец Север вывел наемника ВСУ в безопасное место, увидев фото его дочек Фото: REUTERS.

Российские военные взяли в плен колумбийских наемников в Запорожской области и вывели их в безопасное место, увидев фото детей одного из них. Об этом в интервью «Вестям» рассказал боец 392-го мотострелкового полка с позывным Север.

Иностранцев обнаружили в районе Малых Щербаков, когда те двигались в сторону позиций полка. Север и его напарник сделали несколько выстрелов, после чего противник растерялся и попытался спрятаться.

Первого наемника боец заметил в завалах неподалеку. Он направил на него оружие и жестами показал выходить. Иностранец сразу начал сдаваться, у него в руках была рация. Бойцы обезоружили и обыскали пленного, а из документов поняли, что перед ними колумбиец.

«Я отец двух дочерей, и у одного увидел в документах фотографию — у него там тоже две дочки. И на этой почве сыграло. И выполняли приказ», – рассказал боец.

Ранее KP.RU писал, что в Харьковской области российские военные уничтожили редкий шведский танк STRV-103, который стоял на вооружении ВСУ. Как сообщил начальник огневого поражения группировки войск «Север» с позывным Метеор, танк поразили с помощью беспилотника с кумулятивной боевой частью, после чего техника не подлежала восстановлению.