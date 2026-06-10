Что может запускать болезнь Альцгеймера: врач дал ответ

Врач рассказал, какие факторы могут привести к Альцгеймеру. Фото: Svittlana/Shutterstock/Fotodom

Врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов рассказал, какие факторы сегодня чаще всего связывают с развитием болезни Альцгеймера. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах этого заболевания. Об этом пишет aif.ru.

«Существует большое количество гипотез, которые говорят, что те или иные факторы являются причиной или участвуют в развитии болезни. Основная гипотеза - гипотеза амилоидного каскада. Но и она в последнее время подвергается сомнениям, у нее много прорех», – сказал Новоселов.

По словам специалиста, одна из самых известных теорий – амилоидный каскад. Согласно ей, в мозге накапливается белок бета-амилоид, который запускает цепочку разрушительных процессов и приводит к ухудшению памяти и когнитивных функций. Однако эта гипотеза не объясняет все случаи заболевания.

Кроме того, ученые рассматривают и другие возможные причины. Среди них – инфекционные факторы, влияние вирусов, нарушения работы белков-шаперонов, а также метаболические и сосудистые проблемы, включая сахарный диабет 2 типа. Также в группу риска относят людей, перенесших черепно-мозговые травмы, испытывающих хронический стресс и нарушения сна.

Ранее врач-невролог Мария Чердак в беседе с KP.RU отметила, что сбои памяти могут появляться через 15-20 лет после начала Альцгеймера.