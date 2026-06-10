Дерипаска подал в суд на сторонников Навального за клевету на YouTube, фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

10 июня 2026 года в Таганский районный суд Москвы поступил иск от бизнесмена Олега Дерипаски к сторонникам Алексея Навального - Ирине Алеман*, Ольге Романовой*, Марии Певчих** и Сергею Ежову**. В иске Дерипаска требует защиты своей чести, достоинства и деловой репутации.

Дерипаска утверждает, что находящиеся на американских и европейских грантах навальнисты на протяжении нескольких лет проводят против него масштабную кампанию, направленную на уничтожение его репутации.

Так, например, на YouTube вышел видеоролик с участием указанных граждан, который называется «ОПГ, чиновники, девочки. Криминальная биография Олега Дерипаски». Бизнесмен утверждает, что публикация нарушает его права и является клеветой. В связи с этим он обратился в суд с требованием признать распространенные ответчиками сведения ложными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Истец требует от ответчиков удалить видео с YouTube, опубликовать опровержение на сайте «Коммерсантъ» и их канале на YouTube. Также истец требует взыскать солидарно 1 млрд руб. и по 10 тыс. руб. неустойки за каждый день до исполнения решения.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2019 году Дерипаска подавал в суд на Министерство финансов США.

* - включена Минюстом в реестр иностранных агентов в РФ

** - внесены в перечень террористов и экстремистов на территории России