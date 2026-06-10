Захарова: удар ВСУ по «Обороне Севастополя» ставит Киев в один ряд с фашистами. Фото: МИД РФ

Удар Вооруженных сил Украины по музею-панораме «Оборона Севастополя» ставит Киев в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата был размещен 10 июня на сайте дипведомства РФ.

По данным севастопольских властей, атака носила умышленный характер. Как сказала Захарова, она является неприкрытым вандализмом, нацеленным на уничтожение исторического наследия. Киевский режим, терпя неудачи на фронте, не гнушается воевать ни с мирным населением, ни с культурными памятниками.

«Подобные действия ставят киевских временщиков в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами», - прокомментировала Мария Захарова действия ВСУ.

Россия решительно осуждает эту атаку и призывает международные организации не закрывать глаза на варварство украинской армии.

По словам Захаровой, атака на Севастополь имела сакральное значение для западных спонсоров Киева, однако любые посягательства Европы на Крым всегда терпели крах. По словам дипломата, нацистский режим Зеленского воюет с культурными святынями на фоне неудач на поле боя.

Отметим, что помощник президента Владимир Мединский также назвал фашистами атаковавших музей «Оборона Севастополя».