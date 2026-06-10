Лубинец не ответил на вопрос об объятиях при передаче пленных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец не ответил на вопрос о случившемся на встрече с Яной Лантратовой, российским омбудсменом. На видео попало, как представитель из украинской делегации подходит и по-дружески обнимает человека из команды Лантратовой. Лица людей в ролике размыты. Ролик со словами Лубинца опубликован на YouTube-канале чиновника.

Представитель из украинской делегации подходит и по-дружески обнимает человека из команды Лантратовой. Фото: кадр видео

Украинский омбудсмен попытался уйти от ответа, обвинив журналистку в манипуляциях и указав на особенности переговорной тактики делегации Киева.

Ранее KP.RU сообщил, что российским омбудсмен по правам человека Яна Лантратова договорилась с Лубинцом об обмене списками для возвращения пленных. Также чиновники поддержали идею о взаимном посещении пленных.