«С обезболивающими можно ходить и улыбаться»: Алексей Нилов рассказал о состоянии после операции Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Заслуженный артист России Алексей Нилов, который прославился ролью капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей», откровенно высказался о своём самочувствии после хирургических вмешательств. Его слова приводит Пятый канал.

«Если после завтрака принять много обезболивающих, не натощак, то можно ходить и улыбаться», — ответил Нилов, говоря о своём состоянии.

Исполнитель роли сыщика признался, что лекарства помогают ему держаться на публике и даже улыбаться, несмотря на дискомфорт. При этом возможный вред для желудка от таблеток совершенно не беспокоит знаменитость, ведь он уверен в своей выносливости.

Нилов пошутил, что если их поколение не испортило себе желудки в лихие девяностые, то вряд ли что-то способно их сломать сейчас. Артист также уточнил, что восстановление после трёх недавних операций идёт по плану и уже близится к завершению.

Ранее появилась информация о госпитализации певицы Ларисы Долиной, которую экстренно прооперировали в Москве из-за жутких болей. Как сообщалось в окружении 70-летней артистки, её организм не справился со стрессами и нагрузками: у звезды диагностировали хондроз, из-за чего она несколько часов не могла подняться с постели.