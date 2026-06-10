Российские военные уничтожили цеха ВСУ по наводке отца пленного Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Отец украинского пленного Дмитрия Семеры помог российским военным уничтожить несколько ремонтных цехов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Александр Семера связался с российскими силовиками с просьбой сохранить жизнь его сыну, который оказался в плену. В результате сын регулярно общался с отцом, женой и матерью. Все это время Александр через телефон жены исправно передавал российским бойцам координаты различных украинских военных объектов.

Представитель российских силовых структур уточнил, что благодаря действиям Семеры, российские бойцы смогли уничтожить несколько ремонтных цехов киевских боевиков.

Ранее KP.RU писал, что российский боец с позывным Север взял в плен колумбийских наемников в Запорожской области и, увидев в документах одного из них фотографию двух дочерей, вспомнил о своих собственных детях. Мотострелки не стали уподобляться нацистам и вывели иностранцев в безопасное место.