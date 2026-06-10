Захарова призвала ООН дать правовую оценку ударам ВСУ по панораме в Севастополе. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН и другие международные структуры дать правовую оценку ударам ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя». Комментарий дипломата приводится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«Призываем международные организации, включая ЮНЕСКО и другие специализированные структуры ООН, перестать делать вид, что ничего не произошло, дать правовую оценку совершенному преступлению», - говорится в заявлении Захаровой.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия решительно осуждает действия киевского режима и настаивает на привлечении виновных в атаке к ответственности. Замалчивание инцидента, по словам Захаровой, будет расцениваться как поощрение продолжения подобных действий со стороны Украины.

Напомним, что ВСУ 10 июня нанесли целенаправленный удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В результате атаки практически полностью была уничтожена картина Франца Рубо с изображением событий Крымской войны.