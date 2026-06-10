Украинский миллиардер испортил отдых сотне россиян в Турции: от недовольных попробовали откупиться шопперами

Украинский миллиардер шумным юбилеем испортил отдых сотне россиян в Турции Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Украинский миллиардер Вячеслав Капустин испортил отдых примерно сотне российских туристов в пятизвездочном отеле Белека. Именинник – гендиректор мясоперерабатывающей фабрики «Алан», член попечительского совета еврейской общины Днепропетровска – отмечал 70-летие в премиальном отеле Gloria Serenity 9 июня. На праздник он привез несколько десятков друзей и родственников, арендовал банкетный зал и, по данным телеграм-канала Mash, заплатил за все около 200 тысяч евро.

Вечеринка была настолько громкой, что мешала спать не только постояльцам Gloria Serenity, но и соседнего отеля Gloria Golf, всего около 1500 человек. Российский турист, заплативший за 10-дневную путевку приблизительно 800 тысяч рублей, пожаловался, что ожидал тишины в позиционирующем себя спокойным отеле, но всю ночь на максимуме играли Лепс, Меладзе и «Руки Вверх». Тосты и пожелания были слышны даже при плотно закрытых дверях балкона.

Администрация отеля никак не реагировала на происходящее, но после окончания вечеринки все же извинилась и подарила всем недовольным туристам шопперы. Пострадавшие россияне остались недовольны таким подходом к решению проблемы.

Как ранее писал KP.RU, богачи портят не только отдых гражданам, но и вредят атмосфере. Выяснилось, что самые обеспеченные люди планеты контролируют четверть глобальных выбросов парниковых газов.