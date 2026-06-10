Конец эпохи привычных торговых центров: эксперт раскрыл, во что они должны превратиться

Торговые центры, по словам эксперта, вынуждены меняться. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России торговые центры должны постепенно поменять привычный формат работы. Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов рассказал, почему это необходимо. Об этом пишет «Ридус».

«Прежний формат торговых центров нежизнеспособен. Есть мнение, что они должны переформатироваться в некие создающие трафик центры», – заявил эксперт.

По данным исследований, в 2026 году в России планируется ввод десятков новых торговых центров, однако значительная часть этого объема связана не с активным строительством, а с завершением уже начатых проектов. По словам специалиста, торговым центрам становится сложнее привлекать покупателей в привычном формате. Люди все чаще выбирают онлайн-покупки, а сами ТЦ теряют прежний поток посетителей.

Эксперт отметил, что в ближайшие годы торговые центры будут вынуждены меняться. Чтобы выжить, им придется добавлять новые функции, например, открывать сервисные зоны, кафе, госуслуги и другие точки притяжения, которые будут удерживать посетителей дольше.

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