Путин: власти РФ понимали, что меры против инфляции отразятся на экономике

Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти понимали — меры против инфляции отразятся на темпах роста экономики. Об этом он рассказал во время совещания с правительством.

«Принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, снижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности», — резюмировал глава государства во время своего выступления.

Нужно отметить, что ранее, выступая на пленарном заседании на ПМЭФ, Путин подчеркнул — жесткие меры, предпринятые ЦБ и правительством, дают свои результаты. Рост инфляции замедлился и близится к целевым показателям. Глава государства уверен, что ситуация с инфляцией разрешится к началу 2027 года.