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НовостиЭкономика5 июня 2026 3:46

Путин рассказал о мерах ЦБ для подавления роста инфляции

Путин: ЦБ принимает меры для подавления роста инфляции
Мария ПАВЛОВА
Путин заявил, что ЦБ принимает все меры для подавления роста инфляции.

Путин заявил, что ЦБ принимает все меры для подавления роста инфляции.

Фото: REUTERS.

Российский Центральный банк принимает все меры, чтобы подавить рост инфляции. Этой темы президент РФ Владимир Путин коснулся во время встречи с руководителями ведущих мировых информагентств.

Российский лидер признал, что в стране есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием.

«Именно поэтому Центральный банк, вообще финансовые власти приняли ряд решений, жестких решений для подавления роста инфляции, для оздоровления макроэкономических показателей», - цитирует президента ТАСС.

Путин указал на то, что за последние три года экономика России выросла сильнее, чем экономика Евросоюза.

Как Владимир Путин ответил цитатой писателя Марка Твена на вопрос о состоянии экономики России, читайте здесь на KP.RU.

Ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов назвал федеральный бюджет на 2027-2029 годы «непростым».

При этом Путин отметил, что экономика России за последние три года выросла на 10%. И это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом.