Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 июня 2026 14:36

Путин: Инвестиционной паузы в России нет, есть сдержанность

Путин заявил, что в России присутствует инвестиционная сдержанность
Сергей КУДРИН
Путин: Инвестиционной паузы в России нет, есть сдержанность

Путин: Инвестиционной паузы в России нет, есть сдержанность

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой инвестиционной паузы в стране нет. Инвестиции продолжают поступать как со стороны зарубежных предпринимателей, так и со стороны российских - за рубеж. Однако присутствует своего рода инвестиционная сдержанность - денежный поток поддерживается на спокойном уровне.

«Все-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс-то продолжается, в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности», - заявил Путин на совещании с правительством.

Глава государства отметил, что сдержанность абсолютно логична и понятна - бизнес не торопится рискованно вкладываться при нынешних проблемах макроэкономики и мерах ЦБ по борьбе с инфляцией.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин на ПМЭФ заявил о важности предсказуемости и стабильности инвестиционного климата для деловой активности. Он отметил, что сильная экономика развивается через частную инициативу.

KP.RU следит за развитием событий