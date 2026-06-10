Путин: Инвестиционной паузы в России нет, есть сдержанность Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что никакой инвестиционной паузы в стране нет. Инвестиции продолжают поступать как со стороны зарубежных предпринимателей, так и со стороны российских - за рубеж. Однако присутствует своего рода инвестиционная сдержанность - денежный поток поддерживается на спокойном уровне.

«Все-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс-то продолжается, в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности», - заявил Путин на совещании с правительством.

Глава государства отметил, что сдержанность абсолютно логична и понятна - бизнес не торопится рискованно вкладываться при нынешних проблемах макроэкономики и мерах ЦБ по борьбе с инфляцией.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин на ПМЭФ заявил о важности предсказуемости и стабильности инвестиционного климата для деловой активности. Он отметил, что сильная экономика развивается через частную инициативу.

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