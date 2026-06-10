Путин спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ

Президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки ЦБ. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на совещании с Правительством РФ.

«Инфляция падает, уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров», — резюмировал глава государства во время своего выступления.

Ранее Путин заявил, что власти понимали, к чему приведет жесткая кредитно-денежная политика, целью было удержание инфляции. Эти действия привели к замедлению роста экономики. Нужно отметить, что теперь Владимир Путин выразил уверенность — экономика в дальнейшем будет расти, а инфляция придет к целевым показателям.