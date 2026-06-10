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НовостиПолитика10 июня 2026 14:51

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян за нарушения: о каких проступках идет речь

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян за нарушения против РФ
Мария МАМАЕВА
Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян за нарушения против РФ

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян за нарушения против РФ

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества и счетов уехавших из страны граждан, совершивших административные правонарушения против интересов России. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Теперь правила по привлечению граждан к административной ответственности за пределами РФ будут распространяться на определенные административные составы. В перечень правонарушений, за которые релокантам грозит арест имущества или счетов, входят дискредитация ВС России, призывы к введению санкций против РФ и пропаганда нацистской символики.

В документе также указаны особенности проведения таких дел против уехавших из страны граждан без их участия. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний.