Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян за нарушения: о каких проступках идет речь

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян за нарушения против РФ Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества и счетов уехавших из страны граждан, совершивших административные правонарушения против интересов России. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Теперь правила по привлечению граждан к административной ответственности за пределами РФ будут распространяться на определенные административные составы. В перечень правонарушений, за которые релокантам грозит арест имущества или счетов, входят дискредитация ВС России, призывы к введению санкций против РФ и пропаганда нацистской символики.

В документе также указаны особенности проведения таких дел против уехавших из страны граждан без их участия. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний.