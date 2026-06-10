Roblox снова работает в России без ограничений, фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Онлайн-платформа Roblox снова работает на территории России без ограничений после того, как руководство компании-владельца пообещало устранить все нарушения российского законодательства. Сервера возобновили работу для российских пользователей 10 июня 2026 года.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердила, что Roblox снова работает стабильно и без ограничений. Платформа не работала около полугода из-за того, что в ней обнаружили запрещенный для показа детям контент, а также активно действующую сеть педофилов. Основная аудитория Roblox - несовершеннолетние в возрасте от 8 до 16 лет.

Напомним, Roblox - площадка, позволяющая пользователям создавать свои игры и играть в проекты, собранные другими людьми. За ее разблокировку выступили Минцифры и Роскомнадзор.

Ранее KP.RU сообщил, что уже в июне Roblox запустит программы разделения возрастных аудиторий, чтобы взрослые не могли играть с детьми.

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