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НовостиОбщество10 июня 2026 15:43

Глава Минкульта Любимова выразила соболезнования близким Чурсиной

Любимова назвала прискорбной новостью смерть народной артистки СССР Людмилы Чурсиной
Мария МАМАЕВА
Народная артистка СССР Людмила Чурсина

Народная артистка СССР Людмила Чурсина

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования родственникам и близким народной артистки СССР Людмилой Чурсиной в связи с ее смертью. Об этом министр написала в личном канале в мессенджере MAX.

«Людмила Алексеевна посвятила себя служению искусству, проявляя самоотдачу и любовь к избранному делу», - подчеркнула Любимова.

Она заявила, что уход из жизни выдающейся актрисы стал прискорбной новостью. Любимова ответила особую чувственность и обаяние Чурсиной, которые отражались в ее роля на сцене и стали незабываемыми для миллионов зрителей.

Ранее KP.RU сообщал, что советская и российская актриса Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Причиной стала продолжительная болезнь артистки. За свою творческую карьеру Чурсина сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.