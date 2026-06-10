Стало известно, как Людмила Чурсина провела свои последние месяцы

Актриса Людмила Чурсина Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка СССР Людмила Чурсина провела свои последние месяцы вдали от театра. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на людей из ее окружения.

«В последнее время она уже не выходила на сцену, не играла в театре», — говорит источник.

В среду Театр Российской армии сообщил о смерти Чурсиной в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Актриса скончалась от онкологии, с которой боролась около года. Прощание с актрисой пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

Напомним, Чурсина родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). В 1981 году стала народной артисткой СССР. Всенародную популярность она получила, сыграв в фильме «Донская повесть».

KP.RU рассказал подробную историю судьбы актрисы, ее жизнь была полна горестей и потерь, которые она выдерживала стойко.