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НовостиПолитика10 июня 2026 16:45

Мединский пообещал киевскому режиму одно: «Враг допрыгается»

Мединский предположил причину удара ВСУ по музею в Севастополе
Сергей КУДРИН
Мединский прокомментировал удар ВСУ по музею в Севастополе

Мединский прокомментировал удар ВСУ по музею в Севастополе

Фото: REUTERS.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что если целью украинских нацистов при атаке на музей в Севастополе было "побольнее уколоть" Россию - то рано или поздно киевский режим "допрыгается".

"Если вы хотели поставить цель как бы побольнее уколоть, ну, как говорится, допрыгаетесь", - заявил Мединский в эфире ИС "Вести".

Также помощник Владимира Путина заявил, что действия атаковавших Музей-панораму "Оборона Севастополя" повторяют действия немецко-фашистских захватчиков. Он напомнил, что в 1942 году немцы бомбили район Малахова кургана, вызвав пожар и уничтожив панораму Франца Рубо. Тогда полотно было спасено, но многие фрагменты сохранились в запасниках и нуждаются в реставрации.

Мединский подчеркнул, что для восстановления панорамы потребуется повторить работу советских художников, включив элементы оригинала. Он также отметил, что атака на музей была направлена на уничтожение символа русского духа и исторической памяти города.

Ранее KP.RU сообщил, что фрагменты панорамы Рубо чудом уцелели в пожаре, начавшемся после удара ВСУ.