Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Чурсиной Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью известной советской и российской актрисы Людмилы Чурсиной. Он отметил, что ее жизнь и работа в кино и театре являются примером для всех, кто хочет посвятить себя искусству. Официальное сообщение об этом можно найти на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Людмилы Алексеевны Чурсиной. Творческая, профессиональная биография Людмилы Чурсиной, ее преданность своему делу и призванию служат достойным примером для всех, кто решил посвятить себя высокому служению отечественной культуре", - заявил президент.

Президент сказал, что очень благодарен актрисе за её работу. Он назвал её талантливой и замечательной актрисой, которая нравится многим людям разных возрастов. Чурсина сыграла много ролей, которые стали известными и любимыми у россиян. Её работы оказали огромное влияние на российское театральное и киноискусство, добавил Путин.

Ранее KP.RU сообщил, что Людмила Чурсина скончалась 10 июня 2026 года в возрасте 84 лет.