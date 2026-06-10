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НовостиПроисшествия10 июня 2026 17:38

Паслер: Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Автомобиль наехал на пешеходов после столкновения с автобусом в Екатеринбурге
Сергей КУДРИН
Автомобиль наехал на пешеходов после столкновения с автобусом в Екатеринбурге. Фото: МЧС РФ

Автомобиль наехал на пешеходов после столкновения с автобусом в Екатеринбурге. Фото: МЧС РФ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в серьезном ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге пострадали четыре человека, еще четверо погибли. По данным главы региона, причиной трагедии стало столкновение легкового автомобиля с автобусом, из-за которого легковушку вынесло на тротуар, на пешеходов.

«В настоящее время известно о четырех погибших, в их числе - один ребенок. Предварительно 4 человека пострадали, трое из них госпитализированы», - написал Паслер в MAX.

Уточняется, что на месте происшествия работают семь бригад скорой помощи, включая реанимационные. Спасатели вытаскивают людей, заблокированных в искореженном после столкновения металле.

Паслер выразил соболезнования семьям и близким людей, пострадавших и погибших из-за этой трагедии.

Ранее KP.RU сообщил, что известно о трагедии в Екатеринбурге, где из-за ДТП погибли четыре человека.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП