Силы ПВО за сутки сбили 203 украинских беспилотника над регионами РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 08:00 до 20:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 203 украинских беспилотных летательных аппарата, находившихся над территорией Российской Федерации, как сообщило Министерство обороны РФ в среду.

"В период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в ведомстве.

Все украинские летательные аппараты были уничтожены над Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее KP.RU сообщил, что, согласно сведениям на утро 10 июня, за прошедшие сутки силы ПВО России успешно уничтожили четыре баллистические ракеты "Фламинго" и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.