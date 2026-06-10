Средства ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты ВСУ "Фламинго" и 766 БПЛА Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре крылатые ракеты ВСУ "Фламинго", а также 766 беспилотников и 14 управляемых авиабомб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые в интересах ВСУ.

Сайт KP.RU также писал, что военнослужащие за сутки 7 июня поразили склады боеприпасов, горючего и объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины.