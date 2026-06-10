Главарь киевского режима Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий Фото: REUTERS.

Самолёт главаря киевского режима Владимира Зеленского вернулся в Польшу после зарубежных поездок без пересечения польского воздушного пространства. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Отмечается, что нелегитимный президент Украины избегал Польшу после ухудшения отношений с властями страны. Однако 10 июня главарь киевского режима снова приехал в Польшу.

Лайнер Зеленского, летевший из Таллина в Краков, сделал остановку в Кишинёве. Сообщалось, что он использовал для полётов в ЕС аэропорт Жешува, но позже маршрут изменили из-за напряжений в отношениях между Варшавой и Киевом.

Ранее KP.RU передало мнение Польши о том, почему отношения с Украиной могли испортиться. В Варшаве возложили вину на Киев. В частности, причиной напряженности стало чествование военных преступников, участвующих в Волынской резне.