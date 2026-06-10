Политик Бохеньский: Зеленский не считается с Польшей из-за поддержки Германии. Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Демонстративно пренебрежительное отношение главаря киевского режима Владимира Зеленского к Польше объясняется довольно просто - его поддерживает Германия. Об этом в эфире канала Telewizja Republika заявил вице-председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Тобиаш Бохеньский.

«И он считает, что поскольку [премьер-министр Польши] Дональд Туск в любом случае выполнит любое распоряжение, поступающее из Берлина, то ему совсем не нужно считаться с властями Польши», — отметил политик.

При этом Бохеньский отметил одну историческую особенность. Между Россией и Польшей существует связь. И именно украинская государственность традиционно используется западом против этих двух стран.

Ранее в Польше призвали изменить подход к отношениям с Украиной, поскольку Киев вряд ли «исцелился» от нацизма.

Также в Варшаве заявили, что Владимир Зеленский больше не является желанным гостем в стране. Причина - скандал в перезахоронением украинских нацистов в Киеве и переименование военного корпуса у угоду местным националистам.