«Пассажиры выходили в шоке»: Одна женщина, попавшая под колёса автобуса в Екатеринбурге, выжила

Под колеса вылетевшего в Екатеринбурге автобуса попали пять человек, один выжил Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очевидец смертельного ДТП в Екатеринбурге, где автобус наехал на толпу людей, рассказал о моменте страшной аварии. Его слова приводит «КП-Екатеринбург».

Как рассказал местный житель Виталий Казанцев, в момент аварии он вместе с друзьями сидел на скамейке недалеко от места ЧП. Наехавший на пешеходов автобус пролетел буквально в метре от молодых людей.

Очевидец рассказал о смертельном ДТП с автобусом в Екатеринбурге

«Только обернулся, вижу, что автобус уже врезается в левое крыло автомобиля, ломает ограждения у тротуара и пролетает мимо нас. Буквально метр, и мы бы тоже оказались под автобусом. Все настолько резко произошло. Бах, и под колесами люди. Пять человек», - рассказал Виталий.

Молодой человек отметил, что после инцидента пассажиры выходили из автобуса в шоковом состоянии. Всего под колеса попали пять человек, из которых выжить смогла только одна женщина.

Напомним, что смертельное ДТП произошло вечером 10 июня. В результате инцидента погибли четыре человека, включая одного ребенка. Видео момента аварии также опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области.