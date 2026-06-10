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НовостиПолитика10 июня 2026 19:50

Два ребенка пострадали при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль с двумя детьми в ЛНР
Людмила МИТРОХИНА
Два ребенка пострадали при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю

Два ребенка пострадали при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю

Фото: REUTERS.

В ЛНР ВСУ атаковали гражданский автомобиль, пострадали мужчина и двое детей. Об этом рассказали в официальном канале правительства республики в «Максе».

«Посреди дня дрон ударил по автомобилю Renault Logan в районе автовокзала. Внутри транспортного средства находились три мирных жителя — пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения», — отмечается в ведомстве.

Трое госпитализированы с серьезными ранениями, медики оказывают помощь. Подробности о состоянии детей и мужчины не сообщаются.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ все чаще выбирают для своих атак гражданские объекты. Они это делают для того, чтобы посеять панику среди жителей российских регионов. Больше всего достается приграничным и новым регионам РФ. Недавно стало известно, что ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в ЛНР. Бригада медиков в это время ехала на вызов.