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НовостиОбщество10 июня 2026 19:55

В Запорожской области ограничили перевозки организованных групп детей

В Запорожской области ввели ограничения на перевозку организованных групп детей на фоне текущей оперативной обстановки в регионе
Мария МАМАЕВА

В Запорожской области ввели ограничения на перевозки организованных групп детей. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«С 10.06.2026 до особого распоряжения введен временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей по территории Запорожской области, в том числе транзитным», - говорится в публикации.

Балицкий заявил, что решение связано с текущей оперативной обстановкой на территории Запорожской области. Запрет не будет распространяться на экстренную перевозку детей, которые направляются на прохождение лечения, в случае угрозы жизни или при ухудшении состояния.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ беспилотником атаковали пассажирский автобус на въезде в Мелитополь в Запорожской области. При еще одном ударе киевского режима по региону пострадали пять человек, включая 13-летнего подростка.