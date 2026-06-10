Заявление Трампа по Ирану вызвало резкое падение фондового рынка США

Лидер Белого дома Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона нанести мощные удары по Ирану. Это вызвало резкое падение фондового рынка США на $1,2 трлн за 4 часа, и биржа буквально "окрасилась" в красный цвет. Информация об этом содержится на форуме инвесторов.

«Американский фондовый рынок пережил агрессивный красный день», — отмечается в источнике.

Нужно отметить, что в данный момент между США и Ираном действует перемирие. Но Трамп не исключил, что удары со стороны Вашингтона могут быть возобновлены. Отмечается, что хозяин Белого дома сильно зол из-за якобы сбития иранской стороной американского самолета. Правда, никаких доказательств, кроме громких заявлений, Вашингтон так и не предоставил. Иран пока воздерживается от комментариев касательно этого инцидента.