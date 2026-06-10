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НовостиВ мире10 июня 2026 19:58

Заявление Трампа по Ирану вызвало резкое падение фондового рынка США

Трамп сообщил, что США хочет возобновить удары по Ирану
Людмила МИТРОХИНА
Лидер Белого дома Дональд Трамп

Лидер Белого дома Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона нанести мощные удары по Ирану. Это вызвало резкое падение фондового рынка США на $1,2 трлн за 4 часа, и биржа буквально "окрасилась" в красный цвет. Информация об этом содержится на форуме инвесторов.

«Американский фондовый рынок пережил агрессивный красный день», — отмечается в источнике.

Нужно отметить, что в данный момент между США и Ираном действует перемирие. Но Трамп не исключил, что удары со стороны Вашингтона могут быть возобновлены. Отмечается, что хозяин Белого дома сильно зол из-за якобы сбития иранской стороной американского самолета. Правда, никаких доказательств, кроме громких заявлений, Вашингтон так и не предоставил. Иран пока воздерживается от комментариев касательно этого инцидента.