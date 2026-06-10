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НовостиПолитика10 июня 2026 20:39

Стало известно, кто в Европе стоит за убийством россиян дронами

Делегация РФ: Спонсором убийства россиян стала европейская коалиция дронов
Анна ПЕТРОВА
Делегация РФ: Спонсором убийства россиян стала европейская коалиция дронов

Делегация РФ: Спонсором убийства россиян стала европейская коалиция дронов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участники европейской «коалиции дронов» несут главную финансовую ответственность за гибель россиян. Об этом сообщил источник российской делегации в Вене. Соответствующее послание опубликовано на сайте МИД РФ.

«Всего же, как сообщают западные источники, киевский режим получил свыше 1,5 млн дронов от иностранных кураторов», — говорится в сообщении.

Как подчеркнула делегация России в Вене, киевский режим практикует именно прицельные, а не случайные удары по гражданскому населению.