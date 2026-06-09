"Они шлют дроны на Крым, мы выжигаем логистику": почему ВСУ усилили атаки по гражданским объектам и что с этим делать

Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны. Фото: REUTERS.

Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны. Утром 8 беспилотников сбили на подлете к Москве. Позже столько же БПЛА приземлили при массовой атаке на Севастополь. Мост в Чонгаре Херсонской области, на дороге, ведущей в Крым, повторно был поврежден после ночной атаки дронов, движение перекрыто, на подлете к мосту сбили более 20 беспилотников. А в это время в подмосковной Балашихе был взорван автомобиль. Водитель скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Возбуждено уголовное дело. По информации ведомства, взрыв произошел возле многоквартирного жилого дома в микрорайоне Авиаторов около 5:30 мск при движении автомобиля BMW X3.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, подполковником, специалистом по антитеррору и противодиверсионной работе Алексеем Калинкиным.

ПОЧЕМУ ДРОНОВ ВСЕ БОЛЬШЕ

- Усилился обмен ударами беспилотников, участились атаки украинских дронов не просто по гражданским объектам - по автобусам, поездам на «курортных направлениях». Чем вызвано повышение «воздушной» активности и что с этим делать?

- Выполнять наказ президента «Работайте, братья». Только коренным переломом на передовой мы можем ситуацию изменить, подготовить переговоры о мире. Говорить, что число дронов в нашем небе возросло в разы именно сейчас, неверно — рост идет в течении всего первого полугодия. И ряд европейских стран на этом просто зарабатывают.

- В каком смысле?

- Например, та же Дания, которая заявила о переносе производства украинских БПЛА на свою территорию. Когда пахнет живыми деньгами, они начинают активно шевелиться. И Венгрия разблокировала поступление средств для Киева — после того, как сама получила 16, кажется, миллиардов от ЕС, которые ей и предназначались. На 90 млрд евро для Киева пытаются погреть руки все. Мощности по производству дронов в Европе растут — количество налетов на нас тоже растет.

Фото: REUTERS.

ЛОГИСТИКА ВЫЖИГАЕТСЯ

- Но одними дронами нельзя решить исход конфликта.

- У них проблемы с логистикой есть. Мы-то видим и говорим о своих трудностях, связанных с налетами на трассу Новороссия, на колонны бензовозов, на поезда и автобусы, идущие в Крым. Но надо понимать, что на Украине логистика горит - и она горит сильнее. Нечего роптать, надо усиливать удары по логистическим цепочкам как в районе Одессы, в Затоке, так и в Закарпатье, во Львовской области.

- Можно сравнить эту ночь?

- 168 беспилотников со стороны России в восьми областях Украины атаковали их объекты за минувшую ночь — об этом пишут украинские ресурсы. Будут ли они преувеличивать масштабы — в данном случае, вряд ли.

ТЕРАКТ ИЛИ КРИМИНАЛ?

- Киев продолжает не только налеты, но и диверсии, в том чисел, в российской столице и ее окрестностях — утром во вторник взорван автомобиль в Балашихе, водитель машины погиб. Как взрывные устройства попадают на территорию России?

- Можем ли мы говорить, что это именно теракт украинских спецслужб? Пока мы не получили данные о личности погибшего в ходе данного инцидента. К 12.00 мы имели краткую информации о времени, месте подрыва, марке машины и возрасте погибшего— 62 года.

- Но признаки теракта есть?

- Я по ряду признаков не вижу здесь теракта, пока не разберемся в личности погибшего. Но то, что большое количество оружия и взрывчатки приходит на территорию России из зоны конфликта — это факт.

- Откуда конкретно?

- Есть курское и белгородское направления. Туда заходили не только штурмовые подразделения ВСУ, наемники, но и диверсионные группы. Они делали схроны — чтобы в дальнейшем была возможность осуществлять террористическую деятельность, в том числе агентам украинских спецслужб. Если же взрывчатка в случае в Балашихе пришла, например, не из этих приграничных схронов — тогда она, скорее, имеет криминальное происхождение...

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