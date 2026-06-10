США пообещали Ирану мощный удар: глава Минобороны назвал конкретную дату

Хегсет: США нанесут сильный удар по ключевым объектам Ирана 10 июня Фото: REUTERS.

Американские вооруженные силы намерены нанести массированные удары по территории Ирана. Об этом сообщил министр войны США Пит Хегсет.

По его словам, мощные удары будут нанесены уже 10 июня, в среду. «Удары сегодня будут мощными и четкими», — анонсировали удары Хегсет в беседе с журналистами.

Он также отметил, что США нанесут удары по многим ключевым объектам на территории Ирана. В свою очередь агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что иранские власти привели вооруженные силы страны в полную боевую готовность. Тегеран намерен нанести ответные удары по объектам США в регионе.

Напомним, что в США ранее уже говорили на тему массированных ударов по Ирану. Накануне президент Дональд Трамп объявил о намерении США нанести мощные удары по Ирану.