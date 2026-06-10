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НовостиВ мире10 июня 2026 22:03

Mehr: В иранской провинции Фарс работает система противовоздушной обороны

Системы ПВО сработали в портовом городе Ассалуйе
Анна ПЕТРОВА
Mehr: В иранской провинции Фарс работает система противовоздушной обороны

Mehr: В иранской провинции Фарс работает система противовоздушной обороны

Фото: REUTERS.

В южном портовом городе Ассалуйе сработали системы противовоздушной обороны. Взрывы также были слышны в провинции Фарс. Информацию передает иранское агентство Mehr.

«ПВО сработало в городе Ассалуйе», — говорится в сообщении.

Как передает портал Axios со ссылкой на источники, в среду американский глава Дональд Трамп на совещании с администрацией обсуждал возможность проведения крупной, но краткосрочной операции против Ирана.

До этого иранские СМИ писали о работе ПВО в провинции Фарс и на западе Тегерана. Взрывы слышали в Минабе и Мохре, а в Сирике раздалось четыре взрыва.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон в ближайшие часы нанесет новые мощные удары по Ирану. Тогда же глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон готов «вести переговоры бомбами».