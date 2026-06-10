Россияне стали чаще жаловаться на операторов связи: вот что вызывает недовольство

Россияне стали чаще жаловаться на качество услуг операторов связи. Фото: REUTERS.

Россияне стали чаще жаловаться на недобросовестные действия операторов связи. Об этом информирует ФАС РФ по материалам совместного заседания с представителями операторов, а также Минцифры, Роскомнадзора и экспертного сообщества. Релиз размещён на сайте ведомства.

Сообщатся, что у россиян есть замечания по проведению операторами акций с начислением денег или бонусов. Также недовольство вызывают «действия операторов по сокращению максимальной продолжительности телефонного вызова и длительности ожидания ответа абонента» и нюансы процедуры перехода абонента от одного оператора к другому с сохранением номера.

По итогам заседания операторам выдали рекомендации по корректировке спорных практик.

Ранее россияне начали жаловаться на странные звонки по ночам. В чём суть проблемы, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что россияне столкнулись с проблемами при использовании сервисов Apple с 1 апреля.

Тем временем уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала, что к ней обращаются семьи, чьи отношения рушатся из-за обращения к блогерам-психологам-мошенникам.