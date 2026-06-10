На НПЗ в поселке Афипском Краснодарского края начался пожар после атаки БПЛА

На НПЗ в поселке Афипском Краснодарского края произошел пожар после атаки БПЛА Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском произошло из-за падения обломков беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Кроме этого, обломки также найдены по трем адресам в частном секторе. В одном из частных домовладений загорелась хозяйственная постройка. В другом доме взрывной волной выбило стекла и повредило газовую магистраль. «В Северском районе идет отражение атаки БПЛА. Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ», — передает оперштаб в «Максе».

Ранее вражеские БПЛА неоднократно предпринимали попытки атак объекты на территории регионов РФ. На днях в курортном поселке Джубга Туапсинского района загорелись два частных дома. Причиной пожара стали обломки беспилотников ВСУ.