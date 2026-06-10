Россиянам рассказали про ЕГЭ-2027: каким он будет

Рособрнадзор: отмены ЕГЭ в 2027 году не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЕГЭ в 2027 году никто не планирует отменять. Экзамен пройдет в обычном режиме без серьезных перемен. Об этом заявил для РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Состоится, конечно. Я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных ковиду. Хотя мы даже в ковид проводили экзамен. Каких-то серьезных изменений пока мы не планируем», — пояснил Музаев.

Ранее Музаев сообщил, что в первый день основного этапа ЕГЭ-2026 с экзаменов удалили четырех человек: одного за мобильный телефон, троих — за шпаргалки.

Напомним, что ЕГЭ 1, 4 и 8 июня старшеклассники уже сдали ЕГЭ по истории, литературе, химии, русскому языку, математике базового и профильного уровней. Впереди школьников ждет еще 4 дня ЕГЭ.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, основной период проведения ЕГЭ-2026 стартовал в штатном режиме.