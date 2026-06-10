Трамп: США в ходе новой атаки на Иран выпустили 49 ракет Tomahawk Фото: REUTERS.

В ходе новой атаки США на Иран американские ВС использовали 49 крылатых ракет типа Tomahawk. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в интервью Fox News.

«Президент сказал Fox News, что 49 ракет Tomahawk были использованы для ударов по целям на территории Ирана», — передал слова Трампа журналист Трей Ингст.

Как добавил президент США, часть целей, подвергшихся ударам, находятся в 65 км от иранской столицы.

Тогда же американский глава объявил, что он он провел телефонные переговоры с высокопоставленными чиновниками Ирана. Однако позднее агентство Tasnim со ссылкой на источник опровергло подобное заявление Трампа.

Согласно данным министра войны США Пита Хегсета, американские вооруженные силы должны были нанести массированные удары по Ирану 10 июня.